Taxifahrer stirbt nach Angriff in Berlin

Demonstration: Mahnwache für getötete Radfahrerin in Berlin

Mit einer Mahnwache ist in Berlin an die Radfahrerin erinnert worden, die am Donnerstagabend nach einem schweren Verkehrsunfall mit einem Lkw gestorben ist. Die 44-Jährige war am Montag an der vielbefahrenen Bundesallee in Wilmersdorf von einem Betonmischer erfasst, überrollt und lebensgefährlich verletzt worden. Mitglieder des ADFC stellten an der Unfallstelle am Sonntagnachmittag ein sogenanntes Geisterfahrrad auf. Mit solchen komplett weißen Rädern wird Radfahrerinnen und Radfahrern gedacht, die im Straßenverkehr getötet wurden. Direkt davor brannten zahlreiche Kerzen.