Spurensuche im Park: Fünfjähriges Mädchen in Berlin tot

Kriminalität: Täter nach Geldautomatensprengung weiterhin auf der Flucht

Einen Tag nach der Geldautomatensprengung im Main-Taunus-Kreis fehlt von den Tätern weiterhin jede Spur. «Die Ermittlungen laufen», sagte am Mittwoch ein Polizeisprecher in Wiesbaden. So werde das Fluchtauto kriminaltechnisch untersucht. Derzeit gehen die Beamten von drei Tätern aus, die bei der Sprengung am frühen Dienstagmorgen in Hofheim vermummt gewesen sein sollen.