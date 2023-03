Seltene Gewaltverbrechen: Wenn Kinder töten

Tötung: Luise erstochen: Buschmann drückt Betroffenheit aus

Die Tötung der zwölfjährigen Luise aus dem nordrhein-westfälischen Freudenberg durch zwei strafunmündige Mädchen hat Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) tief entsetzt und betroffen gemacht. Gesetzgeberischen Handlungsbedarf - etwa in Form einer Absenkung des Alters für Strafmündigkeit - sieht er deshalb nicht. «Dass offenbar zwei kleine Mädchen diese abscheuliche Tat begangen haben, lässt sich kaum begreifen und macht tief betroffen», sagte Buschmann am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Solch schwere Verbrechen können nicht folgenlos bleiben - sie tun es in der Regel auch nicht.»