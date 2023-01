Polizei erschießt bewaffneten Mann in Mosbach

Behörden: Jobcenter-Mitarbeiterin im Büro angegriffen und verletzt

Eine Jobcenter-Mitarbeiterin ist in Teterow (Landkreis Rostock) in ihrem Büro unvermittelt von einem Mann angegriffen und verletzt worden. Der 25-jährige Tatverdächtige sei bisherigen Ermittlungen zufolge am Freitagmorgen in das Büro der 45-Jährigen gekommen, teilte die Polizei mit. Dort habe er auf sie eingeschlagen und getreten, bis Zeugen einschritten. Diesen gelang es, die Frau zu befreien und den Mann in dem Büro einzuschließen, in dem er sich dann mit einem Schrank verbarrikadierte.