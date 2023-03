Nach Schüssen in Berlin 28-Jähriger festgenommen

Staatsanwaltschaft: Tödliche Schüsse: Antrag auf Haftbefehl noch am Mittwoch

Nach den tödlichen Schüssen in Stade will die Staatsanwaltschaft im Laufe des Mittwochs einen Antrag auf Haftbefehl gegen einen 28 Jahre alten Verdächtigen stellen. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Verdächtige für beide Taten verantwortlich sei, sagte ein Sprecher der Anklagebehörde in Stade am Mittwoch. Es bestehe dringender Tatverdacht des Totschlags und des versuchten Totschlags. Ein 23-Jähriger war am späten Montagabend durch Schüsse ums Leben gekommen, ein 39-Jähriger wurde schwer verletzt. Weil der 28-Jährige selbst ebenfalls verletzt war, kam er vorübergehend in eine Klinik. Seitdem befindet er sich in Polizeigewahrsam.