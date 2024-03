Millionenbetrug mit angeblich wertvollen Büchern aufgedeckt

Trickbetrüger: Wieder viele Fälle in Thüringen

Sie bauen Drohszenarien auf und setzen ihre Opfer unter Druck: Betrüger geben sich am Telefon als Verwandte in Not oder als Polizisten aus, um an Geld und Wertgegenstände zu gelangen. Eine Masche ist aber scheinbar nicht mehr so beliebt.