Mädchen in Schwimmbad missbraucht - Polizei vernimmt Zeugen

Dreijährige nach Unfall im Freibad gestorben

Das dreijährige Mädchen, das im Freibad in Hattorf am Harz ins Wasser gefallen war, ist gestorben. Das Kind hatte bei dem Vorfall am Sonntag viel Wasser in die Lunge bekommen und das Bewusstsein verloren. Das Ärzteteam konnte das Kind nicht retten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.