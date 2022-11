Frau auf offener Straße erstochen – Mordprozess beginnt

Berlin: Frau auf der Straße niedergestochen - Anklage wegen Mordes

Fünf Monate nachdem eine 31-Jährige in Berlin-Pankow auf der Straße niedergestochen worden ist, hat die Staatsanwaltschaft den Ehemann wegen Mordes angeklagt. Die Behörde gehe von niedrigen Beweggründen aus, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Der 42 Jahre alte Afghane soll sich zu der Tötung der sechsfachen Mutter entschlossen haben, weil diese sich ihm nicht unterordnet habe wie er es erwartete. Durch ihre Trennungsabsichten soll sich der Mann gekränkt gefühlt und entschlossen haben, «dies letztlich mit ihrer Tötung zu sanktionieren». Am 29. April 2022 habe er sie auf der Straße mit 13 Messerstichen getötet, so der Vorwurf.