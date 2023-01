Ermordung von Tochter geplant - Vater und Bruder vor Gericht

Mordprozess: Mutter ließ Kind verdursten: Fünfeinhalb Jahre Haft

Wegen Totschlags durch Unterlassen hat das Landgericht Darmstadt eine 27 Jahre alte Frau am Dienstag zu fünfeinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Sie hatte im Oktober 2021 ihren 13 Monate alten Sohn in ihrer Wohnung in Rüsselsheim eine Woche lang nicht versorgt. Da bei der geständigen Frau eine schwere Depression festgestellt worden war, ging das Gericht davon aus, dass die Angeklagte zum Tatzeitraum vermindert schuldfähig war. «Jeder in diesem Land wird nach seiner Schuld verurteilt», erinnerte der Vorsitzende Richter Volker Wagner in der Urteilsbegründung an einen Strafrechtsgrundsatz.