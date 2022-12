Apothekerin muss wegen Betrugs mit Rezepten ins Gefängnis

Prozesse: Psychiater bestreitet Missbrauch einer Patientin

Ein 63-jähriger Psychiater hat als Angeklagterin Düsseldorf vor Gericht bestritten, eine Patientin sexuellmissbraucht zu haben. Der 63-Jährige war Oberarzt an einer EssenerKlinik. Er räumte private Treffen außerhalb der Klinik und eineBeziehung mit der inzwischen 33-jährigen Frau zwar ein. EinArzt-Patienten-Verhältnis habe in diesem Zeitraum aber nicht mehrbestanden, betonte er am Donnerstag am Amtsgericht.