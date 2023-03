Abschied von Luise - Trauerfeier für getötete Zwölfjährige

Anteilnahme: Viele Menschen kommen zu Trauerfeier für getötetes Mädchen

In Freudenberg sind am Mittwochabend viele Menschen zusammengekommen, um mit Angehörigen und Mitschülern Abschied von der getöteten zwölfjährigen Luise zu nehmen. In der kleinen evangelischen Kirche war nach Angaben des Gemeindepfarrers der Sarg aufgebahrt. Dort werden um 18.00 Uhr die Familie und enge Freunde von Luise den Trauergottesdienst feiern. Die Polizei schirmte das Gelände weiträumig ab. Mitschülerinnen und Mitschüler kamen in der Aula ihrer Schule und auf dem Schulhof zusammen, wo es eine Tonübertragung des Gottesdienstes geben soll. Auch zahlreiche Freudenberger Bürger kamen dorthin.