18-Jährige entführt Säugling aus Hamburger Klinik

Fund von totem Säugling: Klinikum bekommt Babyklappe

Eine Babyklappe für die Landkreise Traunstein und Berchtesgadener Land ist am Montag am Klinikum Traunstein in Betrieb gegangen. Die Klappe sei von außen gut zugänglich und ebenerdig in der Nähe der Notaufnahme angebracht, teilten die Landratsämter von Traunstein und Berchtesgadener Land mit.