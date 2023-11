Globale Temperatur 2 Grad höher als in vorindustrieller Zeit

Europarats-Ausschuss will mehr Klimaschutz in den Regionen

Ein Ausschuss der Regionalkammer des Europarates hat sich für mehr Anstrengungen für den Klimaschutz in den Regionen und Kommunen ausgesprochen. Die rund 90 Vertreter von 46 Staaten verpflichteten sich in einer «Potsdamer Erklärung» zu einer sauberen, gesunden und nachhaltigen Umwelt. Eine ökologisch respektvolle und energiesparende Lebensweise solle ebenso gefördert werden wie eine nachhaltige Senkung des Ausstoßes klimaschädlicher Gase. Die am Dienstag einstimmig verabschiedete Erklärung ist auch ein Appell, die nationalen Staaten zu mehr Geld für Maßnahmen an die Klimaanpassung aufzufordern.