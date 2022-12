Tod einer 15-Jährigen: Mordprozess gegen Mitschüler beginnt

Mord: Schrei nach Aufklärung: Prozess gegen 14-Jährigen beginnt

Der grausame Mord an einem 15-jährigen Mädchen in Salzgitter soll in den nächsten Wochen juristisch aufgearbeitet werden. Einer der mutmaßlichen Täter ist mit 13 Jahren aber nicht strafmündig. Und vom Prozess gegen einen 14-Jährigen dürften nicht viele Details bekannt werden.