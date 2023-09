Home

Justiz: Ex-Rockerboss Hanebuth in Spanien freigesprochen

Der frühere Rocker-Boss Frank Hanebuth ist in Spanien in einem Strafprozess gegen Dutzende mutmaßliche Angehörige der Motorradbande Hells Angels freigesprochen worden. Neben dem Deutschen seien am Dienstag weitere zwölf Angeklagte freigesprochen worden, teilte der Staatsgerichtshof in Madrid mit. 32 Menschen seien zu Haftstrafen von bis zu zwei Jahren verurteilt worden, hieß es.

Der frühere Rocker-Boss Frank Hanebuth im vergangenen November im Landgericht Hannover. © Moritz Frankenberg/dpa

© dpa