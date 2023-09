Raumfahrer aus USA und Russland zurück aus dem Weltall

Faszination Weltall: Aktionstag im Kosmonautenzentrum

45 Jahre nachdem der erste Deutsche in den Weltraum gereist ist, hat das Chemnitzer Kosmonautenzentrum am Samstag zum diesjährigen Sigmund-Jähn-Aktionstag geladen. Highlight sei in diesem Jahr der Kreativwettbewerb, sagte ein Sprecher des Zentrums der Deutschen Presse-Agentur. Besucherinnen und Besucher sind dazu aufgerufen, bis Anfang Oktober eigene Werke auf Papier zu erschaffen, die sich mit der Frage «Was fasziniert euch am Weltall und was denkt ihr heute beim Blick auf unsere Erde?» auseinandersetzen. Der Sieger oder die Siegerin soll am 10. Oktober zum Ende der Internationalen Weltraumwoche geehrt werden.