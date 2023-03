Straftaten: Warum Kinder nicht vor Gericht gestellt werden

Prozess: Tödliche Fahrt in Kindergruppe: Fahrer kommt in Psychiatrie

Weil er mit einem Auto in eine Kindergruppe in Hessen gefahren ist und dabei ein Mädchen getötet und zwei weitere schwer verletzt hat, wird ein 31-Jähriger dauerhaft in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Das ordnete das Landgericht Kassel an.