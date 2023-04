Vater des Amok-Schützen Philipp F. wandte sich an Behörden

Bürgerschaft : Linke fordern nach Amoklauf Rücktritt von Polizeipräsident

Die Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft hat im Zusammenhang mit dem vom Hamburger Amokschützen verfassten Buch den Rücktritt von Polizeipräsident Ralf-Martin Meyer gefordert. Meyer hatte auf der Pressekonferenz am 14. März erklärt, das Buch «Die Wahrheit über Gott, Jesus Christus und Satan» sei von der Waffenbehörde nicht entdeckt worden, Experten hätten bestätigt, dass es nicht zu finden gewesen sei. In der am Mittwoch veröffentlichten Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linken räumte der Senat nun jedoch ein, dass das Machwerk den Behörden doch bekannt gewesen sei, diese aber nichts unternommen hätten.