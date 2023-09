Eurojackpot geknackt: Lottospieler gewinnt 66 Millionen Euro

Zehn-Millionen-Jackpot geht nach Sachsen-Anhalt

Der Einsatz des Spielers, der am Dienstagabend den mit zehn Millionen Euro gefüllten Jackpot der Lotterie Eurojackpot geknackt hat, lag bei 12,60 Euro. Der Magdeburger habe einen Schein für die Ziehungen am 4. und 8. August gespielt und drei Eurojackpot-Tipps abgegeben, teilte die Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt am Mittwoch mit. Der Spielschein war demnach in der Vorwoche in einer der 60 Lotto-Verkaufsstellen in Magdeburg abgegeben worden.