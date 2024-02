Eurojackpot: Knapp 63,3 Millionen Euro gehen nach Bayern

Eurojackpot: 117 Millionen Euro gehen nach Hamburg

Der mit 117 Millionen Euro gefüllte Eurojackpot geht nach Hamburg in Deutschland. Mit den Gewinnzahlen 3, 17, 19, 32, 38 und den beiden Eurozahlen 6 und 7 lag nach zehn Ziehungen ohne Hauptgewinn erstmals wieder ein Spieler oder eine Tippgemeinschaft richtig, wie Westlotto am Freitagabend nach der Ziehung in Helsinki mitteilte. «Das ist der bisher höchste erzielte Lotteriegewinn in der Hansestadt.» Den deutschen Lottorekordgewinn halten mit 120 Millionen Euro Spieler aus Berlin (November 2022) und Schleswig-Holstein (Juni 2023).