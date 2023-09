RKI: Vier West-Nil-Infektionen in Deutschland erfasst

Erster Nachweis von West-Nil-Virus bei Tier

Das West-Nil-Virus ist erstmals bei einem Tier in Rheinland-Pfalz nachgewiesen worden. Betroffen gewesen sei eine tote Schnee-Eule in einem Vogelpark im südlichen Teil des Landes, teilte das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Donnerstag in Koblenz mit. Der Befund sei vom Friedrich-Loeffler-Institut bestätigt worden. Das Virus wird über Stechmücken übertragen. Bisher gab es keine Fälle von Infektionen bei Menschen in Rheinland-Pfalz, wie das LUA mitteilte.