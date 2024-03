Rasanter Anstieg bei Dengue-Infektionen in Brasilien

Kleinkinder derzeit besonders oft erkältet

Kleinkinder im Alter bis zu vier Jahren sind derzeit in Mecklenburg-Vorpommern besonders häufig von Erkältungskrankheiten betroffen. In der Altersgruppe sei in dieser Erkältungssaison in der 3. Kalenderwoche der bisherige Höchstwert bei akuten Atemwegserkrankungen (ARE) erreicht worden, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit Blick auf den ARE-Wochenbericht des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (LAGuS) mit.