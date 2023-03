Japans Alte sterben oft vereinsamt

Malteser: Senioren betätigen Hausnotruf vielfach aus Einsamkeit

Mehr als die Hälfte der Anrufe, die die Malteser in Nordrhein-Westfalen zwischen Heiligabend und dem 2. Januar über den Hausnotruf erhalten haben, waren Anrufe aus Einsamkeit. Ein Sprecher der Malteser sagte am Dienstag in Köln, über Weihnachten und zwischen den Jahren meldeten sich immer viel mehr Menschen als sonst, diesmal seien es etwa vier Mal so viele gewesen. Über einen sogenannten Hausnotruf sind vor allem viele ältere Menschen mit den Maltesern verbunden. Sie können einen Knopf drücken, und dann meldet sich jemand von der Malteser-Zentrale über eine Freisprechzentrale.