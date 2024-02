Heiratsalter in Deutschland auf Höchststand

2282 neue gleichgeschlechtliche Ehen im Jahr 2022

In Nordrhein-Westfalen haben sich im vergangenen Jahr 2282 gleichgeschlechtliche Paare das Ja-Wort gegeben. Das ist im Vergleich zu 2021 ein Plus von 14,3 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Dabei haben sich mehr Frauen (1274) als Männer (1008) für eine Ehe entschieden. Der Anteil der gleichgeschlechtlichen Paare an allen Eheschließungen (85.008) liegt landesweit bei 2,7 Prozent. Hier gab es 2022 einen Anstieg von 11 Prozent im Vorjahresvergleich.