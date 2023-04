Paulskirchenjubiläum: Playmobil-Ausstellung eröffnet

Geschichte: Playmobil-Ausstellung zum Paulskirchenjubiläum eröffnet

Anlässlich des 175. Jubiläums der ersten Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche hat Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) am Montag eine Playmobil-Ausstellung eröffnet. Auf Schloss Philippsruhe in Hanau präsentiere der Hamburger Künstler Oliver Schaffer mit 5000 Figuren und 20.000 Einzelteilen die damalige Zeit, wie etwa die Nationalversammlung und die industrielle Revolution, teilte die Staatskanzlei in Wiesbaden mit.