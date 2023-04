RBB-Krise: Ex-Intendanzleiterin scheitert mit Klage

Sondersitzung von Landtagsausschuss zur RBB-Affäre vom Tisch

Der Brandenburger Landtag wird sich am 9. November im Hauptausschuss mit einem Teilgutachten zu Vorwürfen gegen den Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) beschäftigen. Die AfD-Fraktion habe den Antrag auf eine Sondersitzung zurückgezogen, sagte Landtagssprecherin Viktoria Bittmann am Freitag in Potsdam. Das Thema werde in der regulären Sitzung des Hauptausschusses am 9. November behandelt. SPD-Fraktionschef Daniel Keller hatte vorgeschlagen, über das Teilgutachten in der Sitzung zu sprechen und zugesichert, dass dann RBB-Verwaltungsratsvorsitzende Dorette König dabei sein werde.