Metro: Paris streitet über Preiserhöhung und miesen Service

Cottbus: Eher verhaltener Verkaufsstart für das 9-Euro-Ticket

Der Verkauf des 9-Euro-Tickets hat in Cottbus zunächst nicht zu einem großen Andrang geführt. Das Ticket sei zum Start am Freitag nachgefragt worden, aber es habe keinen Ansturm gegeben, sagte ein Sprecher der Gesellschaft Cottbusverkehr am Samstag. In Frankfurt (Oder) konnten Fahrgäste das 9-Euro-Ticket seit Samstag an allen mobilen Fahrscheinautomaten in den Straßenbahnen und Bussen kaufen, wie die Stadtverkehrsgesellschaft am Samstag informierte. Im Kundenzentrum sollte es am Montag losgehen.