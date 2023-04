Ein großes Osterei aus verbotenen Gegenständen

Tourismus: In die Sonne: In den Osterferien mehr Reisende an Flughäfen

Die Osterferien beginnen, die Reiselust steigt. Die Flughäfen in NRW melden steigende Passagierzahlen. Fast alle Urlauber fliegen in den Süden. Reisende können in Düsseldorf und Köln/Bonn ein Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle reservieren.