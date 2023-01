Tierskulpturen bei der Haute Couture Show von Chanel

Featured: Vogue und Snapchat starten AR-Fashion-Ausstellung

Die Fashion-Welt mit Augmented-Reality (AR) verschmelzen lassen. Das ist die Vision des Fashion-Projekts „Vogue x Snapchat: Redefining the Body”. Die britische Modezeitschrift und der Instant-Messenger haben sich im Juni 2022 zusammengetan, um physische Modedesigns in einer Ausstellung in Cannes mit virtuellen AR-Filtern zum Leben zu erwecken. Glitzernde Haute-Couture trifft auf Augmented Reality: Smarte Fashion-Victims konnten sich im Centre d’art La Malmaison in Cannes bis zum 24. Juni 2022 die Ausstellung Vogue x Snapchat: Redefining the Body anschauen. Dort präsentierten weltweit führende Modemarken und Designer:innen insgesamt sieben Kleidungsstücke, die mit Hilfe von AR-Technologie in ein ganz neues Licht gerückt wurden. Das Beste daran: Auch nach der Ausstellung kannst Du über Snapchat Eindrücke sammeln. Experience more inclusive and accessible fashion through augmented reality with the Snapchat x @Vogue: Redefining The Body exhibition. In partnership with ...