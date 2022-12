Elotrans-Hype: Durchfallmedikament als Kater-Wundermittel?

Forschung: Apotheken-Drohnen-App am Flughafen Cochstedt erprobt

Am Flughafen Cochstedt (Salzlandkreis) sind am Mittwoch erste Testflüge zur Verteilung von Medikamenten via Drohne gestartet. Mit dem Projekt soll insbesondere im ländlichen Raum die medizinische Versorgung verbessert werden, sagte Franziska Fink, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Universitätsklinikum in Halle. Mit dem von der Universitätsmedizin unterstützten Projekt zu der sogenannten Apotheken-Drohnen-App wollen die Initiatoren ein Verteilsystem von Medikamenten mittels Drohne unter realen Bedingungen testen.