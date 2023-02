Zwei Geständnisse im «Kinderzimmer-Dealer»-Prozess

Landgericht: Prozess gegen «Kinderzimmer-Dealer» beginnt am 23. Januar

Ein als «Kinderzimmer-Dealer» bekannt gewordener Leipziger muss sich erneut wegen Drogenhandels vor Gericht verantworten. Der Prozess gegen den 27-Jährigen und vier Mitangeklagte beginnt am 23. Januar, wie das Landgericht Leipzig am Dienstag mitteilte. Das Quintett soll von April 2019 bis Januar 2021 unter anderem 16,5 Kilogramm Amphetamin, 2,5 Kilogramm Haschisch, zwei Kilogramm einer Partydroge, 500 Gramm Metamphetamin und 350 Gramm Kokain in und außerhalb von Deutschland verkauft haben.