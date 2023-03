Weltrekord-Versuch im Kuhschellenläuten

Featured: Die 10 spannendsten Film-Rekorde: Von der teuersten Produktion bis zum längsten Kuss

Schneller, höher, weiter: In mehr als 100 Jahren Filmgeschichte sind viele Rekorde aufgestellt worden. Die zehn spannendsten und überraschendsten Film-Rekorde fassen wir für Dich hier zusammen. Der Weg vom Daumenkino bis zur kommerziellen Kinoproduktion ist lang. Doch über die Jahrzehnte haben sich Hollywood und die weltweite Film-Szene zu einem Milliardengeschäft entwickelt. Ging es früher noch darum, Drehbücher überhaupt umsetzen zu können, stehen Filmschaffenden heutzutage so ziemlich alle Türen offen. Das spornt zu Höchstleistungen an, bei denen nicht selten Film-Rekorde gebrochen werden. Der teuerste Film Wenn es um den nächsten Blockbuster geht, scheut Hollywood keine Kosten. Für „Fluch der Karibik 4 — Fremde Gezeiten“ musste Produzent Jerry Bruckheimer besonders tief in die Tasche greifen: Umgerechnet um die 388 Millionen Euro soll der Streifen gekostet haben. Das entspricht über 480 Häusern, 13.000 Autos oder 9,7 Millionen Flaschen Rum. Zum Vergleich: Die ...