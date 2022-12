Antarktische Weihnachten mit Geschenken aus der Heimat

Justiz: Heiligabend in Haft: Gottesdienst und Kartoffelsalat

Rund 4500 Menschen in Niedersachsen müssen das Weihnachtsfest in Haft verbringen. In den meisten Anstalten wird an Heiligabend Kartoffelsalat mit Würstchen serviert, wie das Justizministerium in Hannover am Mittwoch mitteilte. Zudem seien Gottesdienste geplant am 24. Dezember wie auch an den beiden Weihnachtsfeiertagen. In Niedersachsen gibt es rund 5800 Haftplätze.