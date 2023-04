Drei Tote bei Hausbrand - sind es vermisste Kinder?

Feuerwehreinsatz: Brennender Bus in Pinneberg: Feuer greift auf Wohnhaus über

Durch den Brand eines Linienbusses in Pinneberg sind sechs Menschen leicht verletzt worden. Zunächst war am Mittwochmittag ein Feuer am Motor des Gelenkbusses ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Bus sei zu diesem Zeitpunkt aber nicht im regulären Fahrbetrieb gewesen. Innerhalb von Minuten stand das gesamte Fahrzeug in Flammen und wenig später griff das Feuer auf die Außenfassade eines Mehrfamilienhauses über.