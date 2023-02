Messerangriff im EU-Viertel in Brüssel

Gerichtsprozess: Mann in Park schwer verletzt: Angeklagter kündigt Aussage an

Knapp ein Jahr nach einem massiven Angriff auf einen Mann, der in Begleitung seiner zwölfjährigen Tochter war, hat der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen. Der 41-Jährige soll den damals 39 Jahre alten Vater in einem Park in Berlin-Charlottenburg mit Bierflaschen beworfen, getreten und durch Messerstiche schwer verletzt haben. Das Opfer habe bleibende Verletzungen im Gesicht erlitten und die Sehkraft eines Auges verloren. Der Verteidiger kündigte am Mittwoch vor dem Landgericht Berlin an, sein Mandant werde zu einem späteren Zeitpunkt aussagen.