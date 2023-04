Technischer Defekt sorgt wohl für Amokalarm an Schule

Jena: Bräunliche Flüssigkeit in Klassenzimmer: Schule evakuiert

Eine bräunliche Flüssigkeit hat an einer Gemeinschaftsschule in Jena am Dienstag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Flüssigkeit wurde in einem Klassenzimmer entdeckt, wie die Stadtverwaltung mitteilte. 15 Erwachsene und Kinder unterschiedlichen Alters klagten über Atemwegsbeschwerden und Kopfschmerzen, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Die Symptome seien leicht, Lebensgefahr bestehe nicht.