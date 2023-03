Smartphones am Steuer sind lebensgefährlicher Alltag

Featured: Fitbit Versa 3 und Co. mit WhatsApp verbinden & auf Nachrichten antworten

Eingehende Nachrichten schnell am Handgelenk ablesen: Wie Du Smartwatches wie die Fitbit Versa 3 mit WhatsApp verbindest, erklären wir Dir hier. Außerdem erfährst Du, was Du tun kannst, wenn die Fitbit-Smartwatch trotz erfolgtem Setup keine WhatsApp-Nachrichten anzeigt. Ein Vorteil von Smartwatches wie der Fitbit Versa: Du kannst Dir auf ihrem Display eingehende WhatsApp-Nachrichten anzeigen lassen. Du musst also nicht gleich Dein Handy aus der Tasche ziehen, um Mitteilungen Deiner Freund:innen zu lesen – oder sie zu beantworten. Allerdings braucht es einige Grundvoraussetzungen.Fitbit und WhatsApp: Die Grundvoraussetzungen Zunächst einmal: Du kannst nicht nur die Fitbit Versa 2 oder 3 mit WhatsApp verbinden. Auch andere Smartwatches von Fitbit wie die Charge 3 oder die Sense unterstützen das Feature. Es gibt allerdings keine eigene WhatsApp-Anwendung für Fitbit. Stattdessen muss Deine Smartwatch mit dem Smartphone gekoppelt sein und sich immer in dessen Nähe befinden, damit ...