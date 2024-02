Nächtlicher Unfall auf Skipiste - Zwei Münchner verletzt

Zwei Männer bei Unfall mit Pedelecs verletzt

Bei einem Unfall mit zwei Elektrofahrrädern sind zwei Männer teils schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war ein 69-Jähriger mit seinem Pedelec am Dienstagmorgen in Oberursel unterwegs, als er an einer Kreuzung mit einem 59 Jahre alten Pedelec-Fahrer zusammenstieß.