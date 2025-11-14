Trotz Autokrise: Dax-Konzerne machen in Summe mehr Gewinn

Veröffentlicht 14.11.2025 - 11:51 Uhr

Große Kluft bei Deutschlands Top-Unternehmen: Während Autobauer schwer zu kämpfen haben, feiern Banken und Versicherungen Rekordgewinne. Auch in einer weiteren Branche geht es bergauf.
