Top-Weinjahrgang nach Turbolese erwartet

Veröffentlicht 28.09.2025 - 03:39 Uhr

Bei der Weinlese muss es in diesem Jahr bei vielen Winzern ganz schnell gehen. Erwartet wird ein qualitativ guter, aber nicht so ergiebiger Jahrgang.
