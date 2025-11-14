Siemens-Energy-Chef: Gaskraftwerke-Bau wird «Fotofinish»

Veröffentlicht 14.11.2025 - 10:24 Uhr

Der Manager warnt nach der Einigung der Bundesregierung vor jahrelangen Lieferzeiten bei den Gasturbinen und mahnt: Die Ausschreibungen müssen jetzt schnell kommen.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH