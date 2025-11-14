Senkung der Ticketsteuer: Luftfahrt verspricht mehr Flüge

Veröffentlicht 14.11.2025 - 14:03 Uhr

Die Bundesregierung will mit einer Steuersenkung den Luftverkehr entlasten. Aber was kommt davon bei den Passagieren an?
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH