Schweiz bekommt US-Zollsenkung gegen Milliardenversprechen

Aktualisiert 14.11.2025 - 17:07 Uhr

Nach Einbrüchen beim US-Export einigt sich die Schweiz mit den USA auf niedrigere Zölle. Warum der Industrieverband Swissmem dennoch vor zu großer Euphorie warnt.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH