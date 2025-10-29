Neuer Rückschlag für Mercedes: Gewinn bricht ein

Neuer Rückschlag für Mercedes: Gewinn bricht ein

Aktualisiert 29.10.2025 - 07:15 Uhr

Zölle, Absatzflaute, Stellenabbau: Warum Mercedes trotz Milliardenumsatz den Gürtel enger schnallen muss – und was hinter den Zahlen steckt.
