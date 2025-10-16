Nestlé streicht 16.000 Stellen

Nestlé streicht 16.000 Stellen

Veröffentlicht 16.10.2025 - 08:27 Uhr

Die Quartalszahlen zeigen: Das Unternehmen ist auf Kurs zu den Jahreszielen. Trotzdem sollen Tausende Jobs wegfallen. Woran liegt das?
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH