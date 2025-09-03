Namen statt Nummern: VW macht ID.2 zum ID. Polo

Namen statt Nummern: VW macht ID.2 zum ID. Polo

Veröffentlicht 03.09.2025 - 14:03 Uhr

Bekannte Namen statt nüchterner Zahlen: VW macht Schluss mit ID.1, 2 oder 3. Was das für Polo, Golf und Tiguan bedeutet.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH