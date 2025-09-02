Direkt zum Hauptinhalt springen
Lage im Gastgewerbe bleibt angespannt
Home
Nachrichten
Wirtschaft
Gaststättenverband:
Lage im Gastgewerbe bleibt angespannt
Lage im Gastgewerbe bleibt angespannt
Veröffentlicht 02.09.2025 - 06:33 Uhr
Die wirtschaftlichen Aussichten für Gastronomen sind weiter trüb. Auch im Juli verzeichnete die Branche nach Angaben ihres Verbands ein Umsatzminus.
© dpa
