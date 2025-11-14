Kein ICE nach Köln Hauptbahnhof: Bahn startet Bauarbeiten

Veröffentlicht 14.11.2025 - 21:21 Uhr

Im Kölner Hauptbahnhof fahren jetzt zehn Tage lang keine Fern- und Regionalzüge mehr. Und schon 2026 kommt die nächste Sperrung. Die soll immerhin kürzer sein.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH