Imker ernten Rekordwert - Preis für Honig steigt

Veröffentlicht 22.11.2025 - 05:03 Uhr

Das große Summen ist vorbei, die Bienen bleiben nun zum Überwintern in ihrem Bienenstock. Dieses Jahr waren sie besonders fleißig.
AgrarTierDeutschlandMayenRheinland-Pfalz
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH