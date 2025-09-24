IAB erwartet weniger Arbeitslose im kommenden Jahr

IAB erwartet weniger Arbeitslose im kommenden Jahr

Veröffentlicht 24.09.2025 - 10:54 Uhr

Gleichzeitig wird wohl auch die Zahl der Erwerbstätigen sinken. Das klingt widersprüchlich, lässt sich aber erklären.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH